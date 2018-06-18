Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Spor naked’ ve ‘cafe racer’ konseptlerinden esinlenerek ortaya çıkan motor, retro kavramının da sınırlarını zorluyor. Tamamen yenilenen dört silindirli ünite önceki nesline göre 20 PS’lik bir artışla 145 PS güç üretirken, sürüş keyfinin en çok yaşatıldığı orta devirlerdeki tork üretimini ise yüzde 5 oranında iyileştirerek meraklılarının aklını çelmeyi başarıyor. 8250 d/d’da 104 Nm maksimum torka ulaşan CB1000R’da güç, önceden programlanmış ‘Standart’, ‘Yağmur’, ‘Spor’ ve bir de ayarlanabilir ‘Kullanıcı modu’ ile kontrol altına alınıyor.