Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PPG’nin Türkiye ve Ortadoğu’daki tüm müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla açılan merkez, toplamda 16 ülkeye boyahane ve süreç gelişimi konularında eğitim hizmeti verecek. Yılda 1500 kişiye ulaşılması planlanan merkez, şimdiden yüzde 90 doluluk oranına ulaşmasıyla dikkat çekiyor. Markanın Türkiye Ülke Müdürü Bülend Alpay, iş geliştirme ve uygulama merkezinin hem Türkiye hem de PPG dünyası için çok önemli bir merkez olduğunun altını çizerek “İşin mutfağı diye adlandırabileceğimiz merkezimiz, sektörde kalifiye ustaların yetiştirerek dünyanın birçok noktasına gönderecek” açıklamasını yaptı.