Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomotiv sektöründeki köklü rakiplerini geride bırakan Hyundai, J.D.’nin 2018 İlk Kalite Çalışması’nda (Initial Quality Study) ikinci en iyi marka olarak yer aldı. J.D. Power, araçların kalitesini, dayanıklılığını ve fiyat endekslerini müşterilerin tecrübelerine göre değerlendiriyor. Initial Quality Study (IQS) isimli araştırmada ise toplam 233 soru sorularak, yaşanan problemler ve sürüş sırasında oluşan sıkıntılar inceleniyor. Bu yılki araştırmaya ise yeni araç sahibi 75 binden fazla kişinin katılımı gerçekleşmiş durumda.