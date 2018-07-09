Otomotiv sektöründeki köklü rakiplerini geride bırakan Hyundai, J.D.’nin 2018 İlk Kalite Çalışması’nda (Initial Quality Study) ikinci en iyi marka olarak yer aldı. J.D. Power, araçların kalitesini, dayanıklılığını ve fiyat endekslerini müşterilerin tecrübelerine göre değerlendiriyor. Initial Quality Study (IQS) isimli araştırmada ise toplam 233 soru sorularak, yaşanan problemler ve sürüş sırasında oluşan sıkıntılar inceleniyor. Bu yılki araştırmaya ise yeni araç sahibi 75 binden fazla kişinin katılımı gerçekleşmiş durumda.
En problemsiz SUV seçildi: Hyundai Tucson
09.07.2018 - 03:31 | Son Güncelleme: 09.07.2018 - 03:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyanın en saygın bağımsız araştırma kuruluşlarından olan J.D. Power, 2018 İlk Kalite Raporu’nu açıklayarak, küçük SUV sınıfında Hyundai Tucson’u en problemsiz model ilan etti.
Etiketler : Hyundai Tucson,suv,suv modelleri,
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