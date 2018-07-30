Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PCD (Peugeot-Citroen-DS) otomotiv bölümü yüzde 8,5 ve OV (Opel-Vauxhall) otomotiv bölümü yüzde 5 faaliyet marjına ulaşırken, Grup olarak yüzde 7,8 faaliyet marjı kaydetti. Şirket 1,157 milyar avrosu OV olmak üzere toplam 3,191 milyar avro operasyonel nakit akışı sağladı.