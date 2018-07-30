PCD (Peugeot-Citroen-DS) otomotiv bölümü yüzde 8,5 ve OV (Opel-Vauxhall) otomotiv bölümü yüzde 5 faaliyet marjına ulaşırken, Grup olarak yüzde 7,8 faaliyet marjı kaydetti. Şirket 1,157 milyar avrosu OV olmak üzere toplam 3,191 milyar avro operasyonel nakit akışı sağladı.
PSA Grubu hızlı adımlarla büyüyor
30.07.2018 - 03:24 | Son Güncelleme: 30.07.2018 - 03:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Peugeot-Citroën-Opel- Vauxhall ve DS markalarını çatısı altında bulunduran PSA Grubu, 2018 yılının ilk yarısında yüzde 40,1 büyüyerek 38,6 milyar avro gelir kaydetti.
Etiketler : PSA Grubu,
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