Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artan ihracat, ocak-temmuz döneminde ise 14,4 artış göstererek, 19 milyar 198 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde binek otomobiller ihracat yüzde 7, otomotiv yan sanayi yüzde 22, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 15, otobüs minibüs midibüs ihracatı ise yüzde 6 artış gösterdi. OİB verilerine göre İngiltere’ye yüzde 30, Fransa’ya yüzde 36 oranında artış kaydedilirken ABD’ye olan ihracatımızda ise yüzde 31’lik bir düşüş söz konusu.

Otomotiv yan sanayiinde ise Almanya’ya yönelik ihracat yüzde 9 artarken, önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 18, Fransa’ya yüzde 48, Romanya’ya yüzde 20, ABD’ye yüzde 45, Rusya’ya yüzde 42 ihracat artışı yaşandı.