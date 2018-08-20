Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SUV sınıfı bu sene geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 nispetinde büyüdü. 2017 yılında sınıfında dünyanın en çok tercih edilen SUV’u olan Toyota RAV4, 2018’in ilk 6 ayında da zirveyi kaptırmadı. Toyota RAV4, geçen yıla oranla yüzde 7 artış elde ederek ilk 6 ayda 395 bin 816 adetlik satışa ulaştı. Toyota RAV4 zorlu arazi şartlarının üstesinden geldiği kadar, şehir yollarına da mükemmel uyum sağlıyor. İlk dört tekerlek çekiş sistemini sunan RAV4, bugün ilk hibrit SUV modeliyle pazarda yer alıyor.