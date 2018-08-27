Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkinci el araba bakarken öncelikle boya var mı diye inceleriz. Boyalı arabaların orijinalliğinin bozulduğuna inanırız zira. Hâlbuki bu düşünce yavaş yavaş değişiyor.

PPG Otomotiv Tamir Boyaları Müdürü Serdar Gürses “Boya, aracınızı tekrar koruma altına alır. Kıymetini artırır. Eskiyen bir eve duvar boyası niçin yapılıyorsa, yıpranan bir araca da o sebeple yapılır. Hatta ufak tefek çizikler bile boyanmalı ki, koruyucu tabaka kalkmasın, paslanma başlamasın. Piyasada tek kapısı boyalı araç için bile fiyat kırıyorlar. Bundan bilhassa ikinci elde araba devredenler para kazanıyor. Hâlbuki yurt dışında soluk çizik olanlar değil, pırıl pırıl boyalı cilalı arabalar tercih ediliyor.

Bizde alıcılar otomobil koleksiyoncusu gibi davranıyor, çizikleri kabulleniyor ama boya değmiş araca mesafeli duruyor. Bırakın kardeşim, aracınız boyansın, temizlensin, ilk günkü hâli geri gelsin. Günümüzde boyalar zaten çok gelişti artık fabrika standartlarında astar, boya ve vernik uygulamaları yapılabiliyor. Mikron şaşmıyor. Sıfır parçadan ayırt edilmiyor. Servislerde kurmuş olduğumuz sistem ile hem ustaların renklere rahat ulaşımını, hem de boyahanenin şeffaf şekilde yönetilmesini, maliyetlerin bilinmesini sağlıyoruz. Artık renk okuma cihazlarımız var, ton tutup tutmaması gibi bir problem söz konusu olmuyor” dedi.