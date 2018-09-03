Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ferrari 360 Challenge, 430 Scuderia ve 458 Speciale’deki V8 geleneğinin son temsilcisi olan Ferrari 488 Pista’nın üstü açılabilen versiyonu 488 Pista Spider, markanın 50’nci üstü açılabilen otomobili olarak tanıtıldı. 1,92 kg/HP ağırlık-güç dağılımıyla çok önemli bir başarıya imza atan 488 Pista Spider’da, Uluslararası Yılın Motoru Ödülleri’nde üçüncü kez dünyanın en iyi motoru unvanını kazanan, 3902 cc hacminde, çift turbo beslemeli, 720 HP gücündeki V8 motor görev alıyor.