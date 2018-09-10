Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye turizmi, geçtiğimiz 2016 ve 2017 sezonunda dış ilişkilerle yaşanan sıkıntılar, terör saldırıları ve hain darbe girişimi sebebiyle iki kötü yıl geçirdi. Turizmin zor dönemlerinde ülkeleri dolaşan, Türkiye’yi anlatan sektör temsilcileri, nitelikli ziyaretçi çekmeyi hedeflerken, pazar çeşitlendirmesi yapmayı da ihmal etmedi.



9,7 MİLYONA DAYANDI

Özellikle turizmde marka şehirlerimiz olan İstanbul ve Antalya ön plana çıkarıldı. Bugün turizmdeki olumsuz havanın dağılmasıyla, Antalya yeniden yükselişe geçti, rekor rakamlara ulaşıldı. ‘Turizmin en iyi yılı’ olarak adlandırılan 2014’ü bile geride bırakan şehir, istatistiklere göre; 8 Eylül’den itibaren 9 milyon 666 bin 859 ziyaretçiyi ağırladı.



GEÇEN YILA GÖRE %29 ARTTI

2014’ün aynı dönemine göre 584 bin 906 kişilik artış olurken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 29’luk yükseliş görüldü. 2018 sezonunda 8 Eylül’den itibaren hava yoluyla gelen turist sayısının, 9 milyon 414 bin 28’i Antalya Havalimanı’na, 252 bin 831’i ise Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na indi.



HEDEF 14 MİLYON ZİYARETÇİ

Eylül ayının ilk haftasında ise hava yoluyla kente gelen turist sayısı 539 bin 578 olarak kaydedildi. Turizmde bu yıl 14 milyon kişiyle turist rekorunu kırmayı hedefleyen Antalya, bekleneni karşılamaya devam ediyor.