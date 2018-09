Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Geçtiğimiz yüzyıla damgasını vuran en önemli gelişmelerden birisi kuşkusuz otomobilin hayatımıza girişi. Gelişen teknolojiler ve toplumsal taleplere bağlı olarak radikal bir dönüşümün eşiğinde olan sektör her gün bir yeniliğe imza atıyor. Kamu ve özel kurumlara global çapta denetim, vergi ve danışmanlık hizmeti veren PwC, bu konuyla ilgili bir rapor yayınladı. Açıklanan verilere göre 2030’a kadar gerçekleşecek olan otomotiv değişimleri, sektörün yıllar boyu alıştığı pek çok kuralı tersine döndürecek. Pazardaki değişimi tetikleyecek kavramlar ise; elektrikli, otonom, paylaşımlı, bağlantılı ve sürekli güncelleme olarak karşımıza çıkıyor.



SATIN ALMA, PAYLAŞ

Gelecekte daha fazla insanın araç paylaşma modellerine yönelmesiyle, çok daha az kişinin araç sahibi olması bekleniyor. Buna karşılık şu anda araç kullanamayan kişilerin de otonom araç kullanacak olması nedeniyle bireysel trafiğin yüksek derecede artması mümkün. Otomotiv sektörünü bekleyen mega trendlerin etkisiyle kara trafiği bir bütün olarak kökten değişecek.



SATIŞLAR ARTACAK

Düşük maliyetli paylaşım konseptlerinin büyümesiyle sadece birkaç yıl içinde, kişilerin kendilerini kendi araçlarıyla bir yere götürmeleri birçok ulaşım seçeneğinden sadece biri olacak. Araştırma, 2030’a kadar katedilen üç kilometreden birinin “paylaşımlı” olacağını öngörüyor. Paylaşılan araçların çok daha fazla kullanılması, araçların yıpranma hızını arttıracağından, satışlarda artış olması da bekleniyor. Raporda, Avrupa’daki araç satışlarının yüzde 34 oranında artarak 2030’da 24 milyona çıkması, ABD’de yüzde 20 artışla bu rakamın 22 milyona ve Çin’de ise yüzde 30 üstü artışla 35 milyon olması bekleniyor.



HER SENE YENİ MODEL

Günümüzde ortalama 5-8 yıl arasında değişen model yenileme hızı teknolojik gelişmelerin etkisi ile gelecekte çok hızlanacak. Rapora göre bu dönüşüme ayak uydurmak ve özellikle araç içi yazılım ve hizmetlerin yenilenmesi ihtiyacını karşılamak için, şirketler, neredeyse her yıl yeni bir model çıkaracak. Otomotiv şirketleri, en çok AR-GE yatırımı yapan şirketler olsalar da en “yenilikçi” şirketler olarak tanımlanmıyor. Rapora göre ayakta kalabilmek için, otomotiv şirketlerinin yazılım ve hizmet alanına yönelmeleri ve daha yenilikçi AR-GE yatırımları gerçekleştirmeleri gerekecek.

İŞTE BİZİ BEKLEYEN YENİLİKLER

¥ Yeni satılan araçların yüzde 55’i elektrikli olacak

¥ Katedilen mesafenin yüzde 40’ı sürücüsüz araçlardan olacak

¥ Katedilen her üç kilometrenin biri “paylaşımlı” araçlara ait olacak

¥ Avrupa’da pazar 18 milyondan 24 milyona çıkacak

¥ Araç değiştirme yenileme hızı artacak

¥ Teknolojik gelişmeler her yıl yeni modelleri tetikleyecek