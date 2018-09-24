Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giriş ücretinin alınmayacağı V Weekend Motoring’de; otomobilden motosiklet showlarına, drift gösterilerinden, ödüllü yarışmalara ve eğlence dolu aktivitelere kadar birçok şeyi bulmak mümkün olacak. Türkiye’de bugüne kadar görülmemiş en kapsamlı otomobil kültürü festivali olarak ön plana çıkan organizasyon 29-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Pist SERBEST

Bine yakın aracın bir arada bulunacağı festivalde ayrıca simülatörler, akrobasi gösterileri, seminerler, eğlenceli ve ödüllü yarışmalar ile çocuk eğlence alanları yer alacak. Tam bir aile festivali havasında geçecek olan etkinlikler boyunca Intercity Silver Cup, Intercity Cup ve Caterham araçların yarıştığı Intercity Platinum Cup yarışları da yapılacak.



ÖNE ÇIKANLAR

¥ Klasikten egzotiğe, off-road’dan motorsporlarına farklı kulüp ve garajdan yüzlerce nadir araç,

¥ Otomobil ve kamyon drift, motosiklet akrobasi, drift taxi, otomobil parade geçişleri, eğlenceli ve ödüllü yarışmalar,

¥ Yarış pistinde Intercity Silver, Intercity Gold Cup ve Intercity Platinum Cup yarışları

¥ Intercity İstanbul Park Pist Günleri, Pist Taxi etkinlikleri, OPC Cup yarışları,

¥ İki gün boyunca sektörel konuların işleneceği ve pratik güvenlik bilgilerini içeren seminerler,

¥ Yarış simülatörleri ve drone showlar yer alacak,