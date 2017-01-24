Edinilen bilgiye göre Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda M.E., M.A., N.A., G.Y. ve H.S. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların üst ve ev aramalarında 10 gram metamfetamin maddesi ve bir adet hassas terazi ele geçirildiği öğrenildi. Olayın ardından M.A. ve G.Y. isimli şahısların 'uyuşturucu madde kullanmaktan' işlem yapılıp salıverildiği bildirildi. M.E., H.S. ve N.A. isimli şahıslar ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' sucundan gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Polis uyuşturucuya göz açtırmıyor
24.01.2017 - 10:11 | Son Güncelleme: 24.01.2017 - 10:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 10 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : kayseri,polis,uyuşturucu,operasyon,
440791 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/440791.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER