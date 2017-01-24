Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurtoğlu ise "Bunu yapan insan olamaz. Birkaç gün daha bulunmasa ölecekti. Tedavisinin ardından sahiplenen olmazsa belki de ben bakımını üstleneceğim" dedi. Bodrum TED Koleji'nde müzik öğretmeni olan Pınar Kurtoğlu, geçen 22 Ocak'ta öğlen saatlerinde Ortakent-Yahşi Mahallesi kırsalında köpeği ile yürüyüşe çıktı. Mahallenin ortasından geçerek, denize dökülen derenin kenarında yürüyüş yaparken köpeği, koku alarak tepki verdi. Bunun üzerine dere yatağına bakan Kurtoğlu, ağaca zincirlenerek ölüme terkedilmiş bitkin halde bir köpek olduğunu görünce şoke oldu.

Açlıktan ölmek üzere olan ve uzun süre bağlı olduğu yerde hareketsiz şekilde oturup, yatmak zorunda kaldığı için kalçasında yaralar oluşan Macar Vizsla cinsi av köpeğini zincirini çözerek kurtaran Kurtoğlu, Terapi Veteriner Kliniği'ne götürdü. Zavallı hayvan, veteriner hekim Zeynel Yüce ve Mahmut Çelik tarafından tedaviye alındı.

Veteriner Zeynep Yücel, köpeğin kendilerine getirildiğinde çok kötü bir durumda olduğunu belirterek, "Uzun süre aç kalmış. Derin yaraları var. Açık yara tedavisine başladık. Beslenmesine önem verdik. Büyük bir travma yaşamış. Ancak, çok zeki bir hayvan. En az iki ay misafirimiz olarak burada tedavi görecek. Daha sonra ise kendisini sahiplendireceğiz. Bu tür hayvanlar sahipsiz olmaz. Macar Vizsla cinsi, beş yaşında, erkek, iyi bir cins av köpeğine niye böyle bir şey yaptılar anlam veremedik" dedi.

'BU BİR İNSANLIK AYIBIDIR'

Köpeği kurtaran Pınar Kurtoğlu ise "Bunu yapan insan olamaz. Bu hayvanı bu hale gelene kadar nasıl olur da kimse göremez ya da gereken müdahaleyi yapmaz? Bu bir insanlık ayıbıdır. İlk bulduğumuzda verdiğimiz mamayı ağlaya ağlaya yedi. Yaşadıklarına rağmen gözlerinin içi hala gülen bir hayvan. Birkaç gün daha bulunmasa belki de ölecekti. Tedavisinin ardından sahiplenen olmazsa belki de ben bakımını üstleneceğim" diye konuştu.