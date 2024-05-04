Feci olay: Yüksekten düşen işçi 120 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Karabük’te geçirdiği iş kazası sonrası ağır yaralanan 31 yaşındaki Beytullah Arık, 120 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Karabük’te feci bir olay yaşandı. Demirçelik fabrikasında çalışan genç işçi Beytullah Arık, yüksekten düşerek öldü.
AĞIR YARALANMIŞTI
Geçtiğimiz Ocak ayında Üniversite Mahallesi’nde bulunan Çağ Çelik firmasına ait demirçelik haddehanesinde meydana gelen olayda yüksekten düşen işçi Beytullah Arık ağır yaralanmıştı.
120 GÜN SONRA CAN VERDİ
Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Arık, 120 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Arık için Karabük'ün Safranbolu ilçesi Hazreti Ömer Camiinde cenaze töreni düzenlendi.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından talihsiz genç, aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazede yakınları gözyaşı döktü.
Düzenleyen: Melin Öztürk - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı