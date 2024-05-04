Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Feci olay: Yüksekten düşen işçi 120 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Feci olay: Yüksekten düşen işçi 120 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Feci olay: Yüksekten düşen işçi 120 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karabük’te geçirdiği iş kazası sonrası ağır yaralanan 31 yaşındaki Beytullah Arık, 120 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Karabük’te feci bir olay yaşandı. Demirçelik fabrikasında çalışan genç işçi Beytullah Arık, yüksekten düşerek öldü.

Feci olay: Yüksekten düşen işçi 120 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - 1. Resim

AĞIR YARALANMIŞTI

Geçtiğimiz Ocak ayında Üniversite Mahallesi’nde bulunan Çağ Çelik firmasına ait demirçelik haddehanesinde meydana gelen olayda yüksekten düşen işçi Beytullah Arık ağır yaralanmıştı. 

Feci olay: Yüksekten düşen işçi 120 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - 2. Resim

120 GÜN SONRA CAN VERDİ

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Arık, 120 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 

Arık için Karabük'ün Safranbolu ilçesi Hazreti Ömer Camiinde cenaze töreni düzenlendi. 

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından talihsiz genç, aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazede yakınları gözyaşı döktü.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rusya, Ukrayna lideri Zelenski’yi arananlar listesine koyduTürk futbolunda sular durulmuyor! Vanspor FK, Bursaspor maçında sahadan çekildi zehir zemberek bir açıklama geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
112’ye gelen ihbar pes dedirtti: ‘Burada çok ölü var!’ - Yaşam112'ye gelen aramalar 'pes' dedirtiyor‘Adını Yedi Bela Hüsnü koyduk!’ Yoldan geçenlerin korkulu rüyası, saldırganlığı ile nam saldı - Yaşam‘Adını Yedi Bela Hüsnü koyduk!’ Yoldan geçenlerin korkulu rüyası, saldırganlığı ile nam saldıTRT’nin 60. Yılına Özel Web Sitesi Yayında - YaşamTRT’nin 60. Yılına Özel Web Sitesi YayındaEşini öldürüp kayınvalidesini bıçaklamıştı! Cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet - YaşamCani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis!Düğün sezonu açıldı, 2024 gelinlik modelleri ve fiyatları ortaya çıktı - YaşamDüğün sezonu açıldı, 2024 gelinlik modelleri ve fiyatları ortaya çıktıHaşhaş helvası coğrafi işaret aldı! - YaşamHaşhaş helvası coğrafi işaret aldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...