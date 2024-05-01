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Adana'da başıköpek terörü! Yaşlı kadın feci şekilde hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adana&#039;da başıköpek terörü! Yaşlı kadın feci şekilde hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde feci bir olay yaşandı. Tarlada soğan başağı toplayan yaşlı kadın, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. 

Olay, İmamoğlu ilçesine bağlı Ayvalı köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 72 yaşındaki Şerife Arısan soğan başağı toplamak için tarlaya gitti. Bir süre sonra başıboş köpekler Arısan’a saldırdı. Köpeklerden kaçamayan yaşlı kadın, yaklaşık 20 dakika boyunca saldırıya maruz kaldı.

Adana'da başıköpek terörü! Yaşlı kadın feci şekilde hayatını kaybetti - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

Tarla sahibi tarafından parçalanmış halde bulunan Şerife Arısan’ın cansız bedeni, olay yerine gelen ambulansla önce İmamoğlu Devlet Hastanesi morguna, ardından da Adana Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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