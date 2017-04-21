Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Gineli kadın yolcunun uçakta dünyaya getirdiği Kadiji bebeğin gelecekte THY’de çalışmasını istediklerini söyledi. 7 Nisan’da yapılan Konakri (Gine)-Vagadugu (Burkino Faso)-İstanbul seferi sırasında Fransız vatandaşı Genil kadının dünyaya getirdiği bebeğin sağlık durumunun iyi olmasına çok sevindiğini söyleyen Aycı, “Doğumda emeği geçen tüm personeli tebrik ediyorum. O bebek bizim uçağımızda dünyaya geldi. Bebeğin eğitimi, daha sonra da iş hayatına başladığında THY’yi tercih etmesi noktasında elimizden geleni yapacağız. Uçağımızda doğan bebeği, ileride bir THY çalışanı olarak aramızda görmek istiyoruz. Bununla ilgili girişimleri de ilgili makamlar ve aileler nezdinde yapacağız” diye konuştu. Aycı, ailesinin bebek için Türk vatandaşlığını seçmesi halinde de ilgili makamlara konuyu arz edeceklerini ve tekliflerini yapacaklarını kaydetti. Turizmde yaşanan sıkıntılar sebebiyle zor bir dönem geçiren THY’nin ‘take of’a, yani kalkışa geçeceğini söyleyen Aycı “Güzel bir mevsim bizi bekliyor. Bilindiği gibi yatırımcı istikrarı sever. Türkiye’nin olduğu gibi THY’nin de önü açık. Ülkeye gelen turist sayısı artış trendine girecek. Güzel bir yaz bizi bekliyor. Görüyoruz ki nisan ayında yolcu sayıları giderek artıyor. Toparlanmanın ayak sesleri şu anda önümüzdedir” diye konuştu.