Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkulu bir şekilde çocukların katılımıyla kutlanırken, bazı çocuklar ise ekmek parası için çalışıyor. Bunlardan ikisi de asgari ücretle çalışan babalarına destek olmak isteyen 5 çocuğun en büyükleri 14 yaşındaki Ali ile 13 yaşındaki İsa Kömürcü kardeşler. Yaşıtları bayramlarını kutlarken iki kardeş, okuldan kalan zamanlarında ve hafta sonları sanayide çalışarak para kazanıyor. Yeri geldi mi ustalarına çıraklık, yeri geldi mi iş yerinde temizlik yapan 2 kardeş, en büyük hayallerinin birlikte kendilerine ait bir iş yeri açmak olduğunu ifade etti.

6’ncı sınıfa gittiğini, hafta sonu ve boş günlerinde sanayide çalıştığını ifade eden İsa Kömürcü, 23 Nisan’da ağabeyi ile yine sanayide çalıştıklarını ve kazandıkları parayı da aile ekonomisine destek olmak için annelerine verdiklerini söyledi.5 kardeş olduklarını ve diğerlerinin kendilerinden küçük olduğunu dile getiren Kömürcü, “Annemiz verdiğimiz para ile kardeşlerimize bir şeyler alıyor. Ben 4 sene ağabeyim de 7 senedir çalışıyor. 23 Nisan’da ben de diğer çocuklar gibi eğlenmek isterdim ama ağabeyimle buraya geliyorum” dedi.

Sanayide çıraklık yaptığını anlatan Kömürcü, "Şimdiden meslek öğreniyoruz. Belki uzun bir süre sonra ağabey kardeş bir dükkan açarız, işimizi geliştiririz" diye konuştu.