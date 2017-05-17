Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih'te elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mevlanakapı Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi'nde Aksaray yönüne giden Deniz Akova idaresindeki 34 PER 12 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada, İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen sürücü Akova araçta sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Akova, itfaiye görevlileri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü daha sonra sağlık ekiplerince kaldırıldığı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.