Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, gece yarısını merkez Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesi 1175 Sokak'ta meydana geldi. Savaş Yurul ile akşam evine misafirliğe gelen kardeşi Korkmaz Yurul arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenip kavgaya dönüşmesi üzerine Savaş Yurul, evdeki tabancayı kapıp kardeşi Korkmaz'a peş peşe ateş etti. Mermilerin karnına isabet ettiği Yurul, kanlar içinde yere yığıldı. Kardeşini vuran Savaş Yurul, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yurul'un öldüğü belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Korkmaz Yurul'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'a gönderildi.

Gözaltına alınan Savaş Yurul ise sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.