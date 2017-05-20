Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 05.00 sıralarında E-5 Karayolu Acıbadem mevki Kadıköy istikametinde meydana geldi iddialara göre 34 SC 1169 plakalı Hakan Demirci yönetimindeki otomobil Kadıköy istikametinde ilerlerken kontrolden çıkarak metrobüs bariyerlerine çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri araç içerisinde bulunan sürücü Hakan Demirci’ye müdahale etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Demirci araç içerisinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri kontrollü olarak sağlandı. Kazada hayatını kaybeden Hakan Demirci’nin cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor