Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Düzce kesimi Gümüşova-Yeşilyayla mevkisinde seyreden 67 LY 898 plakalı tırın şoförü Hasan Bilen, aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu.





Bilen, araçtan inip arka tırın kısmına geçtiği sırada Okan Yılmaz Şentürk yönetimindeki 33 CVA 85 otomobil, önce şoföre, daha sonra da tıra ve bariyerlere çarparak yol kenarına savruldu.

Çarpmanın etkisiyle yolda metrelerce sürüklenen tır şoförü Bilen ile sürücü Şentürk ve yanındaki Bider Duman olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Behsat Doğan ise kaldırıldığı Hendek Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altında alınan Fatih Yıldız'ın sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenildi.