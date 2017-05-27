Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda Samsun Termeli Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Özdemir şehit olmuştu. Evli ve iki çocuk babası olan şehit Özdemir’in naaşı dün akşam Çarşamba Havalimanı’na getirilmişti. 1 gece Terme Devlet Hastanesi morgunda bekleyen şehidin cenazesi, bugün helallik alınmak üzere Sakarlı Mahallesi’ndeki evinin önüne getirildi.

Tabutun eve gelmesinin ardından şehidin eşi Ebru Özdemir, 7 yaşındaki oğlu Burak Özdemir ve 2 yaşındaki oğlu Kaan Özdemir, babalarının tabutuna son kez dokundular. Şehidin eşi Ebru Özdemir, “Yeşil gözlüm sen peygambere komşu mu oldun? Bakın oğlum babanıza” diye feryat yaktı.Anne Ayşe Özdemir ise tabutu okşayarak, “Ağlamayın, oğlum ağlamanızı istemezdi” dedi.Şehidin naaşı evinin önünde alınan helalliğin ardından, cenaze namazının kılınması için tekbirler eşliğinde camiye getirildi.