Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıklıgöl'de çocuklar tarafından fark edilen balık, görenlerde şok etkisi oluşturdu. Bakanların bir daha baktığı balık, eğriliği ile dikkat çekti. Eğri balık, uzun süre görüldüğü bölgede kaldı.Balıklıgöl’de balığı fark eden ziyaretçilerden Mehmet Gazi, “İlginç bir durum, çok şaşırdım. Daha önce hiç böyle bir balık görmemiştim. Gerçekten de çok ilginç bir şey” dedi.Ziyaretçilerden Ahmet Alkan ise, “Farklılıklar çok, Allah her türlü oluşturuyor, suphanallah” diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.