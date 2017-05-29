Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisiklet almak için gelen müşterilerin içinde bulunduğu asansör, 3. kata çıkarken 2. katta halat sıyırıp düştü. Asansörde bulunan müşterilerden Ahmet Bitiş (33), Ercan Al (35) ve Ahmet Say (51) yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Ercan Al'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da yük asansörü düştü: 3 yaralı
29.05.2017 - 19:52 | Son Güncelleme: 29.05.2017 - 19:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da yük asansörünün 2. kattan düşmesi sonucu meydana gelen olayda, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisiklet almak için gelen müşterilerin içinde bulunduğu asansör, 3. kata çıkarken 2. katta halat sıyırıp düştü. Asansörde bulunan müşterilerden Ahmet Bitiş (33), Ercan Al (35) ve Ahmet Say (51) yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Ercan Al'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler : samsun,
477606 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/477606.aspx
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