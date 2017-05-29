Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisiklet almak için gelen müşterilerin içinde bulunduğu asansör, 3. kata çıkarken 2. katta halat sıyırıp düştü. Asansörde bulunan müşterilerden Ahmet Bitiş (33), Ercan Al (35) ve Ahmet Say (51) yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Ercan Al'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.