Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İrfan Özfatura VELİNGRAD - Bayrampaşa Belediyesinin bu yıl 13.sünü düzenlediği Bereket Konvoyu, Ramazan-ı şerifin ilk gününde Bulgaristan, Kırcaali’ye bağlı Cebel kasabasında kardeşlerimizle buluştu. Zaman zaman sağanak halinde yağan yağmura rağmen hazırlanan masalar tamamen doldu. Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer bir zamanlar unutulduğumuzu düşünürdük ne zaman ki Bereket Konvoyları gelmeye başladı, sizi yanımızda hissettik” dedi. Bayrampaşa Belediye Başkan yardımcıları İsmail Gemici ve Yalçın Sırakaya yaptıkları kısa konuşmalarla birliğin, beraberliğin, muhabbetin önemine vurgu yaptılar. Bulgaristan programının ikinci durağı ise Pazarcık vilayetine bağlı Velingrad Kazasının Draginova köyü oldu. Burada Pomak kardeşlerimiz yaşamaktaydı, serin havaya rağmen büyük bir coşkuyla meydana aktılar.

Kadınlar bilhassa mahalli kıyafetlerine bürünmüş, çocuklar bayramlıklarını kuşanmışlardı. Birlikte el açmanın hazzını yaşadılar. Başmüftü Mustafa Aliş, Pazarcık Müftüsü Abdullah Salih, Velingrad Belediye Başkanı, bölgenin Bulgar milletvekilleri Dimitri Geçi ve Sergei Giçikov, T.C. Filibe BaşKonsolosu Hüseyin Ergani toplantıya katıldılar. Organizasyonu yöneten Mehmet Kalemci onlara günü hatırlatan birer hediye sundu. Ve Bereket Konvoyu Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a doğru yola çıktı.

