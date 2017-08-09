Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evli ve bir çocuk babası Günay Dalaman, geçen 4 Ağustos'ta iki arkadaşıyla birlikte Dalaman'ın Kayacık Sahili'ne gitti. İki arkadaşı kıyıda beklerken Günay Dalaman, zıpkınla balık avlamak için daldı. Tüpsüz dalış yapan Dalaman'ın uzun süre sudan çıkmaması üzerine şüphelenen arkadaşları, hem Dalaman Belediyesi Kayacık Sosyal Tesisleri'nde görevli cankurtarandan da yardım istedi hem de durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye ulaşana kadar cankurtaran, vurgun yediği belirlenen Dalaman'ı 13 metre derinlikteki sudan yarı baygın halde çıkardı. Sahil Güvenlik ekibinin de gelmesiyle bota alınarak karaya çıkartılan Günay Dalaman'a 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dalaman, burada basınç odası olmaması nedeniyle Marmaris Devlet Hastanesi'nin Aksaz'daki Nedip Cengiz Eker Ek Hizmet Binası'na sevk edildi. Burada basınç odasında tedavi gören Dalaman, doktorların müdahalesine dün akşam yaşamını yitirdi.