Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Küçükçekmece’de Kanarya Mahallesi Keklik Sokak’ta meydana geldi. Bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatının yandığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın tüm çatıyı kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, binada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.Öte yandan, yangın esnasında binadan kopan bir parça karşı binanın çatısına düştü. Tüm bu yaşananlar ise kameralara yansıdı.