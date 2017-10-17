Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Ege Denizi’nde rutin devriye nöbeti yapan Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı botlar, Badavut ve Çıplak Adası açıklarında bir şişme botla Midilli Adası’na gitmekte olan göçmenleri fark etti. Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, aralarında çok sayıda kadın ve çocukların da olduğu 54 Suriyeli mülteciy ele geçirdi. Bebeklerin de bulunduğu şişme botun Ege Denizi ortasında üzerindeki aşırı yük sebebiyle alabora tehlikesi atlattığı öğrenilirken, kurtarılan göçmenler Cunda Adası’ndaki Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi. Gıda, ilaç ve kıyafet gibi insani yardımların yapıldığı 54 göçmen daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.