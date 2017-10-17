Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu illerinden İstanbul’a yüklü miktarda eroin sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir nakliye firmasına ait kamyonu takibe aldı. Yaklaşık 1 hafta süren fiziki takibin ardından uyuşturucu taşıyan kamyon, polis ekipleri tarafından Kocaeli’nde durduruldu. Kamyonda arama yapan ekipler, özel olarak sarılmış bir buzdolabının ağırlığından daha fazla olduğunu belirledi. Aramalarını bu yönde derinleştiren ekipler, buzdolabının arka kısmıyla oynanmış olduğunu tespit etti. Buzdolabının arka kısmında bulunan özel bölmeyi çeken ekipler 60 paket halinde 30 kilo ağırlığında eroin ile karşılaştı.



Uyuşturucunun sahibini nakliyeci kılığına giren polis yakaladı

Yakalanan kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, ilk ifadesinde uyuşturucudan haberi olmadığını, Van’da E.A isimli bir kişinin, ‘Ev eşyası. İstanbul’a gidecek’ diyerek malı yüklediğini ifade etti. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, nakliyeci kılığına girerek E.A. ile irtibata geçti. İstanbul’a giden ekipler, eroin dolu buzdolabını almak için bekleyen E.A.’yı kıskıvrak yakaladı. Başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekleyen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucunun buzdolabından çıkartılma anını da görüntüledi. Ekipler, uyuşturucunun çıkartılması ile büyük bir sevinç yaşıyor. Binlerce kişiyi zehirleyebilecek kapasite olan eroine el konulurken, operasyonların hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.