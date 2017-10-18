Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Alacasuluk Mahallesi İsa Kiriş Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Halil Yılmaz (25) ile Fatih Ç. (36), henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih Ç., belinden çıkardığı bıçakla Halil Yılmaz’ı sol koltuk altından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Yılmaz, çağrılan ambulansla kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra Fatih Ç., polis tarafından olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.