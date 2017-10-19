Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, M.Ü.P. (21) yönetimindeki 79 AV 558 plakalı motosiklet, İnönü Caddesi Adliye karşısında bebek arabası ile yolun karşısına geçmeye çalışan Gade Nane (37), Usame Nane (2) ile 10 aylık Melek Naccar’a çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü M.Ü.P. ile Gade Nane, Usame Nane ve Melek Naccar yaralandı. Kazada yaralan 4 kişi olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.