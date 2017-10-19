Edinilen bilgiye göre, M.Ü.P. (21) yönetimindeki 79 AV 558 plakalı motosiklet, İnönü Caddesi Adliye karşısında bebek arabası ile yolun karşısına geçmeye çalışan Gade Nane (37), Usame Nane (2) ile 10 aylık Melek Naccar’a çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü M.Ü.P. ile Gade Nane, Usame Nane ve Melek Naccar yaralandı. Kazada yaralan 4 kişi olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kilis’te motosiklet yayalara çarptı, durumu ağır olan yaralılar var
19.10.2017 - 12:16 | Son Güncelleme: 19.10.2017 - 12:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis’te motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan bir aileye çarpması sonucu 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
Etiketler : kilis,haberler,yaralı,kaza,
512567 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/512567.aspx
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