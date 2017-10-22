Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre Topsakal mevkiinde Mustafa P.’ye ait 2 katlı bağ evinde akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki komşuların itfaiyeye haber vermesi sonucu olay yerine gelen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek çevre bağ evlerine sıçramadan söndürdü.

Görgü tanıklarının iddiasına göre terk edilmiş bağ evinde hiç kimsenin yaşamadığı ve bağ evinin elektriği olmadığı yangının çıkmasına bir anlam veremediklerini ifade ettiler.

Yangının çıkış nedeninin sabotaj olma ihtimaline karşı soruşturma başlatıldı.