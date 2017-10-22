Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, dün gece saatlerinde Akhisar-Gelenbe karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gelenbe istikametinden Akhisar istikametine giden 45 F 3634 plakalı E.U. yönetimindeki otomobil, Selçikli Mahallesi kavşağından anayola giren zeytin yüklü S.A. yönetimindeki 45 VZ 190 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kaza sonrası 45 F 3634 plakalı otomobilin yolcu koltuğunda bulunan Raif Gürol (20) hurdaya dönen otomobilin içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılan Gürol, 112 Acil Sağlık ambulansı ile Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan sürücü E.U. ile yolcu Ş.A. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Durumları ağır olan E.U. Manisa’ya, Ş.A. ise İzmir’e sevk edilirken, hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Kamyonetin sürücüsü S.A. ise yaralı olarak Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan sürücüsü S.A.’nın gözaltına alındığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.