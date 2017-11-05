Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 03.00 sıralarında Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden Kurtuluş istikametinde seyreden 06 T 3957 plakalı ticari taksi ile Atatürk Bulvarı üzerinden Sıhhıye’ye doğru giden Mehmet K.’nın kullandığı 06 FJ 8177 plakalı motosiklet Kızılay Meydanı’nda çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motordaki 2 kişi yere düşerken arkada oturan Bekir B. yaralandı.

Meydanda uygulama görevi yapan polis ekipleri, kazayı görerek araçların yanına geldi. Kısa süre sonra 112 acil servis ekipleri kaza yerinde ulaştı. Düşmenin şiddetiyle başından ve belinden yaralanan Bekir B.’ye ilk müdahalede bulunan sağlık ekipleri, şahsı daha sonra ambulansla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürerek tedavi altına aldı.