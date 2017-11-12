Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) nisan-haziran döneminde gelen şikâyet sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70,5 artışla 53 bin 48'e yükseldi. AA muhabirinin, BTK verilerinden derlediği bilgiye göre, bu yılın ikinci çeyreğinde kuruma toplam 53 bin 48 şikâyet iletildi. Şikâyet sayısı, 31 bin 110 şikâyetin geldiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70,5 arttı.

En fazla şikâyet mobil hizmetlere ilişkin oldu

En fazla şikâyet yüzde 52 ile mobil hizmetler sektörüne oldu. Söz konusu şikâyetlerin 27 bin 573'ü mobil, 19 bin 263'ü internet servis sağlayıcıları, 5 bin 34'ü sabit telefon, bin 109'u uydu platformu, 69'u kablo TV hizmetlerine yönelik yapıldı. İkinci çeyrek itibarıyla 1 milyon abone başına ortalama internet servis sağlayıcılığı hizmetine bin 871, sabit telefon hizmetine 459, mobil elektronik haberleşmeye 360, uydu platform hizmetlerine 259 ve Kablo TV hizmetlerine yönelik 58 tüketici şikâyeti geldi.

Mobil sektörde en fazla tüketici şikâyeti faturalara ilişkin gerçekleşti. Bu yılın nisan-haziran dönemi itibarıyla toplam şikâyetlerin yüzde 47,7'si faturalara ilişkin oldu. İnternet servis sağlayıcılığı hizmetinde en fazla şikâyet yüzde 56,4 ile bağlantı sorunu konusunda yapıldı.

Uydu platformu hizmetinde ise aboneliğin feshi ve iptaliyle geçici olarak durdurulmasına ilişkin şikâyetler öne çıktı. Söz konusu şikâyet, toplam şikâyetlerin yaklaşık yüzde 46'sına ulaştı.

Sabit telefon hizmetinde ise en fazla şikâyet bağlantı sorununa ilişkin gelirken, bunun toplam şikâyetlerdeki payı yüzde 71'i buldu.