Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK, Mardin Nusaybin’de 1, Şırnak Uludere’de 1 olmak üzere toplam 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Diğer yandan, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, Mardin Nusaybin’de 1, Hakkari Şemdinli’de 2 ve Tunceli Hozat’ta 4 el yapımı patlayıcı olmak üzere toplam 7 el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiği belirtildi.