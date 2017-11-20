Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Bardakçı Mahallesi Elazığ Sokak'ta Erol Çiçek yönetimindeki 42 EFU 50 plakalı araç ile üzerinde 3 kişinin olduğu ettiği bir motosiklet çarpıştı.

Çarpışma sonucu çıkan yangına itfaiye müdahale etti.

Kazada motosikletteki Tahsin Öksüz, Hayrullah Güdül ve Muhammet Balcı ile araç sürücüsü Erol Çiçek yaralandı. Yaralılar Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan Okçu Mahallesi'ndeki bir üst geçitte seyir halindeki 42 N 2500 plakalı araçta, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.