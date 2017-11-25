Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan'ın King Abdullah Limanı'ndan İzmit Yarımca Limanına giden 151 bin 559 groston ağırlığında 366 metre uzunluğunda‘MSC GAIA' adlı gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Dev geminin geçişi esnasında boğaz güvenlik maksadıyla tek yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı.Dev konteyner gemisine geçiş Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-4' ve 'Kurtarma-9' römorkörleri refakat etti.Saat 09.50'de Çanakkale önlerine ulaşan gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

