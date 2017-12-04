Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Tekkeköy ilçesi 23 Nisan Mahallesi Samsun-Ordu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim I. idaresindeki 55 FF 489 plakalı Çarşamba Özel Halk Otobüsü, Çarşamba ilçesinden yolcu alarak Samsun’a doğru yola çıktı. Tekkeköy Kavşağı’na geldiği sırada otobüs, yola aniden çıktığı iddia edilen bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 1 kişi ve otobüsteki 1 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ambulansı ile çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.