Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bor ilçesi Sokubaşı Mahallesi'nde bulunun tek katlı evde oturan Turan Bakırcı'dan haber alamayan komşuları, evin penceresinden içeriyi kontrol etti. Yaşlı adamın hareketsiz halde durduğunu gören komşuları durumu polise bildirdi. İtfaiyenin açtığı kapıdan içeri giren polis ve sağlık ekipleri, Turan Bakırcı'nın karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi. Bakırcı'nın cesedi otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.