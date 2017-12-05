Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun merkeze bağlı Çiğil Köyünde ikamet eden Hasan Şener’e ait konakta, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın başladı. Yangın esnasında evde bulunan Hasan Şener ile Fevziye Şener, ilk olarak ahırda bulunan hayvanları kurtardı. Ardından garajda bulunan otomobili de yangın yerinden uzaklaştıran Hasan Şener ve Fevziye Şener, bu esnada itfaiyeyi arayarak yangın ihbarında bulundu. Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Daday Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözün müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonunda diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınabildi. Çıkan yangında üç katlı konak, içerisinde eşyalarıyla birlikte tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Konağın yanması sonucu 6 kişilik aile, kış günü evsiz kaldı.

Öte yandan jandarma ekipleri, yangın mahalline gelerek çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.