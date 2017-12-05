Bartın'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak dolayısıyla Kozcağız beldesinde yapımı devam eden barajdaki suyun seviyesi yükseldi. Su seviyesinin artmasıyla Kozcağız ile Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldeleri arasındaki yolda ulaşım sağlanamıyor. Jandarma ekiplerinin tedbir aldığı yolda araç geçişine izin verilmiyor. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu bölgede, il merkezine gelmek isteyen bazı sürücüler, alternatif güzergahları kullanıyor.
Bartın'da yağmur kara ulaşımını engelledi
05.12.2017 - 13:05 | Son Güncelleme: 05.12.2017 - 13:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle yapımı devam eden Kozcağız Barajı'ndaki suyun yükselmesi sonucu karayolu ulaşıma kapandı.
Etiketler : bartın,haberler,yağmur,sağanak,
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