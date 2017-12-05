Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bartın'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak dolayısıyla Kozcağız beldesinde yapımı devam eden barajdaki suyun seviyesi yükseldi. Su seviyesinin artmasıyla Kozcağız ile Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldeleri arasındaki yolda ulaşım sağlanamıyor. Jandarma ekiplerinin tedbir aldığı yolda araç geçişine izin verilmiyor. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu bölgede, il merkezine gelmek isteyen bazı sürücüler, alternatif güzergahları kullanıyor.