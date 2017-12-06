Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkhan-Reyhanlı yolunda uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası bir yolcu otobüsünü durdurarak gerçekleştiren kimlik kontrolünde, araçta bazı yabancı uyrukluların olduğunu tespit etti. Suriye’den Türkiye’ye kaçak yollarla geçtikten sonra sahte kimliklerle İstanbul'a gitmek istedikleri belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 Suriyeli emniyete götürüldü. Otobüs sürücüsü R.A. (57) gözaltına alındı. Yabancı uyrukluların, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresine sevk edileceği öğrenildi.