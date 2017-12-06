Kırıkhan-Reyhanlı yolunda uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası bir yolcu otobüsünü durdurarak gerçekleştiren kimlik kontrolünde, araçta bazı yabancı uyrukluların olduğunu tespit etti. Suriye’den Türkiye’ye kaçak yollarla geçtikten sonra sahte kimliklerle İstanbul'a gitmek istedikleri belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 Suriyeli emniyete götürüldü. Otobüs sürücüsü R.A. (57) gözaltına alındı. Yabancı uyrukluların, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresine sevk edileceği öğrenildi.
Hatay'da 25 yabancı uyruklu yakalandı
06.12.2017 - 11:08 | Son Güncelleme: 06.12.2017 - 11:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, Suriye’den Türkiye’ye kaçak yollarla geçerek sahte kimlikle İstanbul'a gitmek istedikleri belirlenen 25 yabancı uyruklu yakalandı.
Etiketler : hatay,kaçak,mülteci,yakalandı,
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