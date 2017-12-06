Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yaklaşık 4 ay süren takip sonucunda operasyon yapıldı. Gizlilikle takibe alınan iş yerine yapılan operasyonda 20 bin adet Irak bölgesinde kullanılan Korek hattı, 8 adet sinyal verici modem, 8 adet akü ve çok sayıda iletişim kabloları ele geçirildi. Sözde çağrı merkezi olarak kullanılan iş yerinin camları siyah cam filmi ile kapatılırken, 1 kişinin de sürekli olarak bekçilik yaptığı tespit edildi. Operasyonda ele geçirilen her modemde 8 adet sim kart yuvasının olduğu belirtildi.

TÜRKİYE’DE İLK DEFA YASA DIŞI ÇAĞRI MERKEZİ TESPİT EDİLDİ

İlk defa Şırnak’ın Silopi ilçesinde ele geçirilen bu techizat ile terör örgütü PKK’nın yasa dışı iletişim kurduğu belirlendi. Örgüt mensuplarının ele geçirilen techizat ile yasa dışı iletişim sağladığı tespit edildi. Kuzey Irak’ta bulunan kamplardaki örgüt mensuplarının bu sistem üzerinden yapılacak eylemleri planladıkları belirtildi.

OPERASYONDA 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda Türkiye ile Kuzey Irak arasında çağrı merkezi görevi yapan ve teröristlere her türlü bilginin verildiği sözde çağrı merkezinde 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ele geçirilen sözde çağrı merkezinin uzaktan takip yöntemi ile kontrol edildiği ve arızalan sim kartların değiştirilmesi için bekçi olarak hazır bulunan şahsa talimat verilerek gereken işlemleri yapması yönünde yönlendirdiği tespit edildi. Ele geçirilen teçhizatın yapılan soruşturma kapsamında Ankara’ya gönderilerek incelendiği öğrenildi.