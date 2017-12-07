Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havalar nasıl olacak sorusu kafaları kurcalarken, uzmanlar son değerlendirmeleri paylaştı. İşte yurt genelinde 7 Aralık 2017 Perşembe günü hava durumu tahminleri. Hangi illerde kar var, yağmur nerelerde etkisini gösterecek, soğuk hava n e kadar sürecek, İstanbul'da kar ne zaman yağacak gibi merak ettiğiniz soruların cevapları ve son hava durumu tahminlerini sizler için bu haberde derledik. Yapılan son değerlendirmelere göre, Batı ve Doğu Karadeniz ile Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar olmak üzere bu akşam saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ve doğusu, İç Ege ve İç Anadolu'da yer yer sis ve pus meydana geleceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Batı Karadeniz kıyılarında güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yer yer fırtına (40-75 Km/saat), Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-50 Km/saat) esecek.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 4

İstanbul: Parçalı bulutlu 11

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 15

Adana: Parçalı bulutlu 15

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 16

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 12

Trabzon:Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren kıyılarda kuvvetli yağmur, yükseklerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 8

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı -5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 5



Erciyes Dağı eksi 17 dereceyi gördü

Kayseri'de hava sıcaklığı sıfırın altında 7, ilçelerde ise, 8-10 dereceye kadar düştü. Erciyes kayak merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 17 derece oldu. Kent merkezinde buzlanma nedeniyle çok sayıda hasarlı trafik kazası meydana geldi. Meteroloji uzmanları, bölgede kar yağışının bugün de aralıklı olarak devam edeceğini açıkladı. Develi- Erciyes- Kayseri, Kayseri- Erciyes karayolunda, Hisarcık ve Hacılar çıkışlarında günün erken saatlerinde sis görülürken araç sürücülerinin dikkatli olması önerildi. Erciyes-Kayseri karayolu, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sürekli kar temizliğiyle açık tutulurken, Tekir Yaylası'nda gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 17 derece olarak ölçüldü. Kayseri kent merkezinde gecenin en düşük hava sıcaklığı eksi 5-7 derece, Sarız'da eksi 8.6 oldu.



Bitlis'te okullar kar sebebi ile tatil oldu

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve merkeze bağlı köylerdeki tüm okullarda eğitime bugün ara verildiği açıklandı. Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle kamuda çalışan engelli ve hamileler de (1) gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi.



Siirt'te 40 köy yolu ulaşıma kapandı

Siirt'te dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı. Siirt İl Özel İdare Müdürlüğü Saha Sorumlusu Nezir Erten, dün geceden itibaren yağan kar nedeniyle Pervari'de 15, Eruh'ta 13, Şirvan'da 10 ve Tillo'da 2 köy olmak üzere toplam 40 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi. Erten, köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirtti.



Ardahan’da öğrencilerin kar sevinci

Ardahan’da dün başlayan ve şehri beyaza bürüyen kar, öğrencilerinin eğlence kaynağı oldu.Kar yağışını fırsat bilen öğrenciler, stres atmak için okul bahçelerinde, parklarda ve Ardahan Üniversitesi kampüs alanında kartopu oynayıp gönüllerince eğlendiler. Havaların soğuması ve kar yağışının başlamasıyla Ardahan beyaz örtüyle kaplandı. Ardahan Üniversitesi öğrencileri sabah saatlerinde kampüs alanına gelerek karın tadını çıkarttı.

Birbirlerine kartopuyla saldıranlar, kar üzerinde yuvarlanarak eğlenen öğrenciler daha sonra selfie çektirmeyi de ihmal etmedi.