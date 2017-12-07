Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayıkla dün gece denize açılan Erol Hürriyet Orkun (57) ile Ümit Uysal (43), Bandırma’ya yaklaşık 6 deniz mili uzaklıktaki Fener Adası açıklarında balık avladı. Balıkçıların bulunduğu kayık dönüş sırasında belirlenemeyen nedenle alabora oldu. İki balıkçı denize düştü. Düşen iki balıkçının yardımına Bandırma- Ambarlı seferi için Bandırma’dan saat 00.40’ta denize açılan ve olay sırasında bölgeden geçmekte olan Ro-Ro gemisi yetişti. Yaklaşık 30 dakika suda kalan ve el feneri ile yardım çağrısı yapan balıkçıları fark eden Ro-Ro gemisinin kaptanı Yücel Mete, kurtarma manevrası yaptı. Mürettebat, ilk olarak kazazedelere can simidi attı, ardından kaptan geminin arka kapağını indirerek iki balıkçıyı gemiye aldı. İlk yapılan müdahalelerde, Erol Orun’un nabzının atmadığı fark edildi. Kurtarılan iki balıkçı daha sonra Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edilerek, Erdek’in Karşıya Mahallesi'ne çıkartıldı.



Öldüğü belirlenen Erol Hürriyet Orkun, Erdek Devlet Hastanesi morguna kaldırılmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Diğer balıkçı Ümit Uysal ise Bandırma Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından tabucu edildi. Erdek Cumhuriyet Savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.