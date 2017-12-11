Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay, Merkez Burhan Mahallesi Emin Alpkaya Caddesi'nde müstakil evde meydana geldi. Mehmet Emre K. (24), henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklandı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç adamın cesedi, Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Zanlının tespit edilmesi ve yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.