Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi, Kazanlı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda bir tanker ve araçta arama yapan ekipler 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili iş yeri sahibi A.K. ile araçlarda bulunan H.T., B.C. ve O.K. isimli şahıslar hakkında işlem yapıldı. Operasyonda ayrıca araçta bulunan 3 kişi gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.
Mersin’de 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
11.12.2017 - 10:32 | Son Güncelleme: 11.12.2017 - 10:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin’de düzenlenen operasyonda iki araçta toplam 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Etiketler : mersin,kaçak akaryakıt,haberler,
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