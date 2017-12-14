Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Talatpaşa Mahallesi Terasevler Aslıhan Sokak'ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 KS 517 plakalı tır şoförü bir inşaata malzeme bırakmak için sokak içerisine geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tır yokuş aşağıya kaymaya başladı. Park halindeki 4 araca çarpan tır en son bir panelvana çarpıp yan yatarak durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken 4 araçta ve tırda maddi hasar medyana geldi. Kaza nedeniyle sokak tamamen trafiğe kapandı. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri, durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Tır da yüklü olan malzemelerin bir kısmı yere saçılırken yarısı da iş makinesiyle tırdan alındı. Yaklaşık 4 saat sonra tır bulunduğu yerden kaldırılırken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Görgü tanıklarından Abdullah Durağan, "Ben içeride oturuyordum. Tır geldi, yukarıya geçti. Aşağıya doğru kaydı. Arabaları eze eze geldi" diye konuştu. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tır önce yokuş yukarıya çıkıyor, sonra aşağıya doğru kayarak park halindeki araçlara çarpıp yan yatıyor. Ve çevredeki vatandaşların kaçışmaları görülüyor.