Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Küçükçekmece İnönü Mahallesi Alageyik Caddesi ve çevre sokaklarda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde iki araç içerisinde bulunan şüpheliler arasında silahlı çatışma çıktı. Arkadaşlarıyla beraber gittiği halı saha maçından dönen Emircan Açıkgöz çatışmanın arasında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Açıkgöz’e olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. 16 yaşındaki genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan çatışmada tabanca ve uzun namlulu silahlar kullanıldı. Çatışma esnasında birçok araç, ev ve iş yeri zarar gördü. Şüphelilerden biri olay yerinde aracını bırakarak uzaklaşırken diğer bir şüpheli ise kullandığı tabancayı yere atıp hızla uzaklaştı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis konuyla ilgili çalışma başlattı.